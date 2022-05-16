Kayserili sporcular Niğde'den 6 madalya ile döndü - Son Dakika
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Kayserili sporcular Niğde'den 6 madalya ile döndü

16.05.2022 15:24
Kayserili sporcular Niğde'den 6 madalya ile döndü

13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Taekwondo Şampiyonasında Kayserili sporcular başarılarla döndü.

13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Taekwondo Şampiyonasında Kayserili sporcular başarılarla döndü.

12 ilin katıldığı yarı final müsabakalarına 17 sporcuyla katılan Kayseri takımından kategorilerinde Eda Gül ve İlkay Efe Öztürk birinci, Yaren Yılmaz ikinci, Zeyneb Nur Yüce, Hafsa Aleyna Otçu ve Muhammet Enes Işık üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla Kayseri'ye gelen taekwondo sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular Niğde'den 6 madalya ile döndü
Kayserili sporcular Niğde'den 6 madalya ile döndü
Kayserili sporcular Niğde'den 6 madalya ile döndü

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Taekwondo, Kayseri, Mayıs, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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