Kayserispor 38 puanda kaldı - Son Dakika
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Kayserispor 38 puanda kaldı

05.04.2022 09:21
Kayserispor 38 puanda kaldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında puan alamayarak 38 puanda kaldı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında puan alamayarak 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligin 31. haftasını da 38 puanla noktaladı. Haftaya 14. sırada giren sarı kırmızılılar, 4-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrasında 1 basamak gerileyerek 15. sırada kendine yer buldu. Süper Lig'de 5 hafta önce oynadığı Giresunspor maçını kazanarak 38 puana erişen Kayserispor, bundan sonra oynadığı 5 müsabakadan puan alamayarak 38 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar ligin 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. - KAYSERİ

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Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi! Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 38 puanda kaldı - Son Dakika


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