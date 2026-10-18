Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kadın hakem Asen Albayrak'a plaket takdim etti - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kadın hakem Asen Albayrak'a plaket takdim etti

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kadın hakem Asen Albayrak\'a plaket takdim etti
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Kayserispor-Batman Petrolspor maçı öncesi hakem Asen Albayrak'a çocuklar çiçek, Kulüp Başkanı Ali Çamlı ise plaket takdim etti. Kulüp, kadın hakemlerin Türk futbolunda daha fazla yer almasını önemsediğini ve kadınların spordaki varlığına dikkat çekmek istediğini açıkladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Metro Holdnig Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşması öncesi maçın hakemi Asen Albayrak'a serenomiye çıkan çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Metro Holding Kayserisporumuz ile Batman Petrolspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde, müsabakanın hakemi Asen Albayrak'a seremoniye çıkan çocuklarımız tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca Kulüp Başkanımız Ali Çamlı ve Asbaşkanımız Tufan Koç tarafından da kadın hakemimize günün anısına plaket takdim edildi. Türk kadınının hayatın her alanında olduğu gibi futbol sahalarında da başarıyla görev alması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Kadın hakemlerimizin Türk futbolunda daha fazla yer almasını önemsiyor, bu anlamlı seremoniyle kadınlarımızın sporun her alanındaki varlığına, emeğine ve başarısına dikkat çekmek istiyoruz. Metro Holding Kayserispor olarak Türk kadınının ve kadın hakemlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak'a başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
Batman PetrolsporKayserisporAli ÇamlıFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kadın hakem Asen Albayrak'a plaket takdim etti - Son Dakika
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