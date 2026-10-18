Kayserispor Başkanı Çamlı, Şahin'i tahrikle suçlayıp federasyona çağrı yaptı - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Çamlı, Şahin'i tahrikle suçlayıp federasyona çağrı yaptı

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Kayserispor Başkanı Çamlı, Şahin\'i tahrikle suçlayıp federasyona çağrı yaptı
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor ile 2-2 biten maçın ardından rakibin teknik direktörü Selçuk Şahin'i Kayseri seyircisini tahrik etmekle suçladı. Çamlı, Şahin'e 'aklını başına al' diyerek tepki gösterdi ve federasyona çağrıda bulundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, rakip takım teknik direktörü Selçuk Şahin'e sert sözlerle tepki göstererek, "Selçuk Şahin, aklını başına al" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Selçuk Şahin, koskoca bir şehrin, çok değerli bir takımını yönetiyor. Böyle provokasyon yaparak, Kayseri seyircisini tahrik ederek bir yere varamazsın sen Selçuk Şahin. Sadece sen aklını başına al, işini yap diyorum. Başka bir şey demiyorum. 1-0 öndeyken tahrik etmeye başlıyor. Neyin peşindesin sen? Burada federasyona çağrıda bulunuyorum. Gözlemci mutlaka yazmıştır. Bir insan ancak bu kadar tahrik eder ve işinin dışındaki şeylere kalkışır. Biz sahaya kavga çıkmasın diye indiğimizde bile gözlemciler, eğer yazıp 15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım diyorsa saygı diyorum, kural budur. Ama Selçuk Şahin'i aklını başına alsın. Bunu bir daha denemesin. Bu Kayseri'de denenecek bir şey değil. Burası her yönüyle dört dörtlük bir şehrin dört dörtlük bir takımı. Öncelikle her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Ama Selçuk Şahin'i de kınıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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