Kayserispor, Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kalarak puanını 26'ya yükseltti

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Asen Albayrak, Emrah Ünal, Oğuzhan Kocaçoban

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mert Göçkan (Dk. 62 Murat Cem Akpınar), Semih Güler, Tabidze, Sinan Kurt, Görkem Sağlam Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Hasani), Murat Uçar (Dk. 83 Kayra Cihan), Benhur Keser (Dk. 83 Benhur Keser), Seferi, Moreno.

BATMAN PETROLSPOR: Birkan Tetik, Mehehan Mert, Ömürcan Artan (Dk. 75 Henrique), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Yasir Subaşı), Doria, Cissokho (Dk. 86 Oğuz Gürbulak), Jin-ho Jo (Dk. 90+5 Emirhan Aydoğan), Benny (Dk.87 Kaiki), Biron, Gökhan Altıparmak, Furkan Rüzgar

GOLLER: Dk. 71 (P) ve Dk. 82 Hasani (Metro Holding Kayserispor), Dk. 2 Gökhan Altıparmak, Dk. 87 Yasir Subaşı (Batman Petrolspor)

SARI KARTLAR: Biron, Birkan Tetik, Jin-ho Jo (Batman Petrolspor)

Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasında lider Kayserispor sahasında konuk ettiği Batman Pertrolspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki ikinci beraberliğini alan sarı-kırmızılı takım puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Konuk ekip ise 20 puana yükseldi.

2'nci dakikada Batman Petrolspor sağ kanattan hızlı çıktı. Jin-ho Jo'nun sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Gökhan Altıparmak'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

13'üncü dakikada Murat Uçar sol kanatta Seferi'yi gördü. Savunma arkasına sarkan Seferi'nin çaprazdan sert vuruşunda kaleci topu çeldi.

14'üncü dakikada Batman Petrolspor kontra atağa çıktı. Savunma arkasına sarkan Biron kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Biron'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39'uncu dakikada Görkem Sağlam'ın ara pasında yayın içinde Moreno topu kontrol etti. Kolombiyalı golcünün ceza sahasına girer girmez kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Birkan kalesini gole kapadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

56'ncı dakikada Semih Güler'in ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanının dışına gitti.

65'inci dakikada Seferi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde sol çaprazdan Hasani'nin sert vuruşunda top auta gitti.

66'ncı dakikada Kayserispor kontra atağa çıktı. Benhur'un ara pasına hareketlenen Hasani ceza sahasına girdi. Hasani'ye yapılan müdahale sonrası maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR tavsiyesi sonrası inceleme yapan maçın hakemi Asen Albayrak kararından dönmeyerek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

71'inci dakikada penaltı noktasının başına geçen Hasani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 1-1.

77'nci dakikada Sinan Kurt kaptırdığı topa baskı yaptı. Yeniden kazanan Sinan Kurt'un pasında topla buluşan Seferi'nin ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta top auta gitti.

82'nci dakikada Görkem Sağlam'ın ara pasına Moreno hareketlendi. Ceza sahası için Hasani'nin uygun pozisyonda olduğunu gören Moreno'nun pasında ise Hasani boş kaleye topu göndererek kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti: 2-1.

87'nci dakikada Batman Petrolspor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Yasir Subaşı'nın vuruşunda skora denge geldi: 2-2.

90+1'inci dakikada Sinan Kurt ceza sahası yayının hemen dışından topu kontrol etti. Tecrübeli futbolcunun şutunda kaleci Birkan direk dibinde topa uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Hasani'nin kullandığı serbest vuruşta Birkan meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.