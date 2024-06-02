Kayserispor'da 10 genç futbolcu forma şansı buldu - Son Dakika
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Kayserispor'da 10 genç futbolcu forma şansı buldu

Kayserispor\'da 10 genç futbolcu forma şansı buldu

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da geride kalan sezonda 10 genç futbolcu forma şansı buldu. Mehmet Eray Özbek, en çok forma giyen genç oyuncu oldu. Kayserispor'da forma giyme şansı bulan diğer genç oyuncular da şunlardır: Mehmet Şamil Öztürk, Talha Sarıarslan, Baran Ali Gezek, Ahmet Malatyalı, Emre Çeltik, Muhammed Eren Arıkan, Berat Eskin, Hayrullah Erkip, Enes Gökçek.

02.06.2024 11:48
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Süper Lig takımlarından Kayserispor'da geride kalan sezonda 10 genç futbolcu forma şansı buldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonunu 14. sırada tamamlayan Kayserispor'da 10 genç futbolcu, teknik heyetten forma alabildi. Sarı Kırmızılı formayı en çok giyen genç isim Mehmet Eray Özbek oldu. 21 yaşındaki oyuncu 10 müsabakaya çıkarken, 513 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. 13 maçta görev yapan forvet oyuncusu Talha Sarıarslan ise 92 dakika oyun alanında kalırken, gol atma başarısı gösteremedi.

Kayserispor'da forma giyme şansı bulan genç oyuncular şunlar:

"Mehmet Şamil Öztürk (18 yaş, 1 maç, 1 dakika), Talha Sarıarslan (19 yaş, 13 maç, 92 dakika), Baran Ali Gezek (18 yaş, 10 maç 136 dakika), Mehmet Eray Özbek (21 yaş 10 maç, 1 gol, 513 dakika), Ahmet Malatyalı (21 yaş, 1 maç, 8 dakika), Emre Çeltik (21 yaş, 1 maç, 2 dakika) Muhammed Eren Arıkan (19 yaş, 1 maç, 10 dakika), Berat Eskin (20 yaş, 2 maç, 17 dakika), Hayrullah Erkip (21 yaş, 4 maç, 65 dakika), Enes Gökçek (17 yaş, 1 maç, 2 dakika)." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da 10 genç futbolcu forma şansı buldu - Son Dakika

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