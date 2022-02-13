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Kayserispor İstanbul'dan 1 puanla döndü - Son Dakika

Kayserispor İstanbul'dan 1 puanla döndü

13.02.2022 18:19
Kayserispor İstanbul'dan 1 puanla döndü

Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 25.haftasını 1 puanla kapattı. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile berabere kalarak puanını 35 yaptı. Galatasaray karşısında doksan dakika boyunca iyi mücadele eden Kayserispor, 68. dakikada Miguel Cardoso'nun golü ile 1-0 öne geçti.

Son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrılan Kayserispor ligde son 2 maçından 4 puan çıkardı. - KAYSERİ

Kayserispor İstanbul'dan 1 puanla döndü

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor İstanbul'dan 1 puanla döndü - Son Dakika Spor


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