Kayserispor İstanbul'dan 1 puanla döndü

Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 25.haftasını 1 puanla kapattı. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile berabere kalarak puanını 35 yaptı. Galatasaray karşısında doksan dakika boyunca iyi mücadele eden Kayserispor, 68. dakikada Miguel Cardoso'nun golü ile 1-0 öne geçti.
Son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrılan Kayserispor ligde son 2 maçından 4 puan çıkardı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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