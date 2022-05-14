Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek - Son Dakika
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Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek

14.05.2022 00:57
Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını Cihan Aydın yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 14 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak maçta Cihan Aydın'ı görevlendirirken, Mehmet Salih Mazlum ve Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Oğuzhan Aksu ise bu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi. Aydın, Yukatel Kayserispor bu sezon ilk maçını yönetecek. Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç öncesi belli olacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek - Son Dakika


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