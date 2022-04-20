Kayserispor rövanştan umutlu - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a mağlup olan Kayserispor, rövanşta kazanan ve tur atlayan taraf olmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı final ilk maçında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor, 10 Mayıs Salı günü Kadir Has stadında rövanş oynayacak. Sarı Kırmızılılar, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek finale adını yazdırmak istiyor.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 biten maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Bu maçın rövanşı da var. Umutları tüketmeyelim" mesajı paylaştı. - KAYSERİ