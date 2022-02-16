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Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay - Son Dakika

Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay

16.02.2022 09:38
Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçını izlemek için Kadir Has Stadına gidecek taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor- Giresunspor maçını izlemek için Kadir Has Stadına gidecek taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat Cumartesi günü tramvay seferlerini ücretsiz yaptı. Saat 16: 00'da Kadir Has Stadında oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçına gidecek seyirciler, Passolig kartını göstermeleri halinde tramvaya ücretsiz binebilecek.

Ücretsiz tramvay seferleri saat 14 ile 19.45 arasında geçerli olacak. - KAYSERİ

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor, Cumartesi, Tramvay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay - Son Dakika Spor


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