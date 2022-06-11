Kazanan Süper Amatör'e yükselecek - Son Dakika
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Kazanan Süper Amatör'e yükselecek

11.06.2022 15:33
Kazanan Süper Amatör'e yükselecek

12 Haziran Pazar günü (yarın) oynanacak olan 1.Amatör Küme Play-off maçlarında rakibini yenen takımlar adını Süper Amatör Küme'ye yazdıracak.

12 Haziran Pazar günü (yarın) oynanacak olan 1.Amatör Küme Play-off maçlarında rakibini yenen takımlar adını Süper Amatör Küme'ye yazdıracak.

Manisa 1. Amatör Küme Yaz Ligi'nde gruplarını birinci sıradan tamamlayan Kelizafer Spor, Muradiyespor, Bakır Gençlerbirliği, 45 Barbaros, Mütevelli 1965 ve T. Ege Spor, Pazar günü tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak olan Play-off maçlarında mücadele edecek.

Süper Amatör Kümeye Yükselme Müsabakalarında Kelizafer Spor ile Muradiyespor müsabakası saat 17.00'da Turgutlu Çıkrıkçı Stadı'nda, Bakır Gençlerbirliği - 45 Barbaros müsabakası saat 17.00'da Akhisar Kovalık Stadı'nda, Mütevelli 1965 - T.Ege Spor müsabakası ise Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda saat 17.00'da oynanacak. Müsabakalarda 90 dakika sonrası sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını Süper Amatör Küme'ye yazdıracak.

Hedeflerinin Süper Amatör Küme'ye çıkmak olduğunu belirten Kelizafer Spor Kulüp Başkanı Alim Teker, bu yolda tüm taraftarları maça davet etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazanan Süper Amatör'e yükselecek - Son Dakika

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