Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, Umut Maden
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye)
Aras Kargo: Mitchem, Merve Atlıer, Klimets, Busa, Büşra Güneş, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Elif Kapar, Elisa Tuana Köse)
Setler: 25-20, 25-18, 25-14
Süre: 78 dakika (26, 26, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Keçiören Belediyesi 3-0 Kazandı - Son Dakika
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