Keçiörengücü Play-Off Hedefli - Son Dakika
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Keçiörengücü Play-Off Hedefli

Keçiörengücü Play-Off Hedefli

Teknik direktör Sedat Ağçay, 4 maçı kazanarak play-off'a kalmak istediklerini belirtti.

18.04.2025 11:14
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, kalan 4 maçlarından iyi sonuçlar alarak play-off'ta mücadele etmek istediklerini söyledi.

Ligde 51 puana sahip olan ve play-off potasında bulunan başkent ekibinin teknik direktörü Ağçay, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ankara Keçiörengücü'nde göreve başladıktan sonra çıktıkları 3 maçı da kazandıklarını hatırlatan Ağçay, kulübün tesisler, altyapı ve imkanlar bakımından övgüyü hak ettiğini belirterek, "Bu kulüp olanakları bakımından futbolculara ve teknik heyete her şeyi sunuyor. Sahası, tesisleri, stadyumu her şeyiyle bu ligin iyilerinden. O yüzden bu kulübe gelip çalışmak bir hoca için önemliydi. Bize de nasip oldu. Şükürler olsun ki kısa bir sürede 3 maçtan da galibiyetle ayrıldık." diye konuştu.

Şu an takımda her şeyin daha pozitif olduğunu belirten Ağçay, "Bu üç maçlık seri galibiyet bize başka bir hayal getirdi ama olmazsa olmazımız da yok. Kalan 4 maçı da kazanmaya talibiz. İnşallah 4'te 4 yaparız. Açıkçası ayağımız da yere basıyor." dedi.

Sedat Ağçay, ilk hedeflerinin 20 Nisan'da Central Hospital Ümraniyespor maç olduğunu anlatarak, "Ümraniyespor da bu ligin iyi takımlarından. Yakın tarihte Süper Lig'de oynamış. Çok değerli bir hocası var. Ne onlar bizi hafife alabilir ne de biz onları hafife alabiliriz. Çünkü iki takım da birbirine denk. Play-off mücadelesi vermek için oynayacağımız bir maç olacak, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her maça ayrı çalıştıklarını aktaran Ağçay, "Kazandığımız puanlar bizi nereye götürecek, 4 maç sonra göreceğiz. Bugün lig bitse play-off'tayız. Bunu istemeyecek kulüp yoktur. Fakat çocuklara bu konuda bir baskımız da yok. Çünkü biz geldiğimizde başka bir şey konuşuyorduk, şükürler olsun o tarafı atlattık. Ancak strese girmeye de gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

-"Oyuncularımızın psikolojileri iyi, kendilerine güveniyorlar"

Sedat Ağçay, maç yoğunluğundan dolayı futbolcularla çok fazla çalışma fırsatı bulamadığını ancak motivasyonu yukarı çekmek için görüşmeler yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın psikolojileri iyi, kendilerine güveniyorlar. 3 maçtır kazanan bir takımız, bu öz güven iyi anlamda sahaya yansırsa oyun biraz daha iyi olur. Çocuklar da bunun bilincinde, tecrübeli oyuncu sayımız da iyi. Gerçekten liderlik yapabilecek bir kaptanımız var buna da saygı duyuyor bütün çocuklar. Çocukların enerjisi de iyi, önemli olan bunu maça yansıtmak, 3 maça yansıttık."

Ağçay, kulübün başkanı Sedat Tahiroğlu ve ekibinin takım için doğru bir tesisleşme ve planlama yaptığını vurgulayarak, "Takıma yapılacak takviyeler için, öncelikle şu 4 maçı yüzümüzün akıyla bitirelim, sonrasında oturup konuşulursa düşüncelerimizi söyleriz. Keçiörengücü tamamen kendi yağıyla kavrulan, Türk futbolunda misyonu olan bir takım. Futbolcu yetiştirmek, satmak, bonservisinden para kazanmak. Böyle geçimini sağlayabilen ayakları yere basan bir kulüp. Aslında şu potansiyelde baktığınızda Keçiörengücü gerçekten çok başarılı." şeklinde görüş belirtti.

"Süper Lig için potansiyeli yüksek oyuncularımız var"

Sedat Ağçay, Süper Lig'e çıkmak istediklerini dile getirerek, "İnşallah bu sene olursa bizim için de çok güzel olur. Bu takımın, yukarıya çıkarsa kalıcı olacağını düşünüyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydin'in Ankara Keçiörengücü'nden büyük takımlara gittiğini hatırlatan Ağçay, "Şimdi de potansiyelli oyuncularımız var. Moustapha Camara, Arda Hilmi Şengül, Erkam Develi gibi bu ligde söz sahibi oyuncularımız var. Biz daha yeni geldik altyapıya çok giremedik çünkü yoğunluğumuz burasıydı. Şimdi yavaş yavaş altyapıdan da çocukları idmanlara çıkartıyoruz. Altyapıdan da potansiyeli olan oyuncular olursa şans veririz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü Play-Off Hedefli - Son Dakika

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