Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak

16.05.2022 17:59
Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak

Bu yıl 15. kez düzenlenecek olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonları yarışları öncesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bu yıl 15. kez düzenlenecek olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonları yarışları öncesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, yarış organizatörü Selçuk Demirel ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Yücel Gemici: "Turizmi çeşitlendiren unsurlar"

Toplantıda konuşan Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, organizasyonun ilk defa Kemer'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Şampiyonaların, Kemer bölgesi için büyük önem arz ettiğini dile getiren Kaymakam Gemici, "Kemer ilçemiz bir sahil bölgesi. Yüzme etkinliğinin yapılması turizme büyük katkı sağlayacaktır. Yarışları, turizmi çeşitlendiren ve destekleyen bir unsur olarak değerlendiriyorum. Tüm sporculara başlarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışlar hakkında genel bilgi

Yarış organizatörü Selçuk Demirel, toplantıda, yarışlar hakkında genel bilgiler vererek güvenlik koordinasyonu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yarışlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Antalya Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliği ve koordinasyonu içerisinde, Kemer ve Kumluca belediyelerinin ev sahipliğinde yapılacak. Phaselis Antik Kenti, Türkiye'nin Maldivleri Suluada ve Kemer Tekirova'nın turkuaz sularında gerçekleştirilecek şampiyona boyunca, 4 günde 8 ayrı parkurda yaklaşık bin 800 sporcu, dostluk, sportmenlik ve rekabet içerisinde sağlığın, güvenliğin ve niteliğin ön planda olduğu Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nda kulaç atacaklar.

2022 yılında "Turkuaz Yüzme Serisi" adıyla, Antalya, Bodrum, Göcek ve Marmaris'in birbirinden güzel turkuaz sularında seri halinde düzenlenecek olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı, 19 - 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Akdeniz'in incisi Kemer ve Kumluca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye'nin değerlerinden biri olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları, yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek özel, olimpik bir spor branşı olduğuna dair farkındalığı artırmak, bu spora olan sevgiyi aşılamak, yaş gözetmeksizin herkesi bu sporu yapması için teşvik etmek prensiplerini benimsiyor. - ANTALYA

Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak
Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak
Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak
Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak
Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak

YORUMLAR
500
DENİZ SEVİYESİNDEN ZİRVEYE KOŞARAK ÇIKTILAR DENİZ SEVİYESİNDEN ZİRVEYE KOŞARAK ÇIKTILAR SPOR Sporcular sınırlarını zorladı, deniz seviyesinden 2365 metre zirveye koştu SPOR Sporcular sınırlarını zorladı, deniz seviyesinden 2365 metre zirveye koştu

Tekirova, Antalya, Kemer, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement