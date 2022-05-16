Kemer yüzme şampiyonlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bu yıl 15. kez düzenlenecek olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonları yarışları öncesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, yarış organizatörü Selçuk Demirel ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Yücel Gemici: "Turizmi çeşitlendiren unsurlar"

Toplantıda konuşan Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, organizasyonun ilk defa Kemer'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Şampiyonaların, Kemer bölgesi için büyük önem arz ettiğini dile getiren Kaymakam Gemici, "Kemer ilçemiz bir sahil bölgesi. Yüzme etkinliğinin yapılması turizme büyük katkı sağlayacaktır. Yarışları, turizmi çeşitlendiren ve destekleyen bir unsur olarak değerlendiriyorum. Tüm sporculara başlarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışlar hakkında genel bilgi

Yarış organizatörü Selçuk Demirel, toplantıda, yarışlar hakkında genel bilgiler vererek güvenlik koordinasyonu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yarışlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Antalya Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliği ve koordinasyonu içerisinde, Kemer ve Kumluca belediyelerinin ev sahipliğinde yapılacak. Phaselis Antik Kenti, Türkiye'nin Maldivleri Suluada ve Kemer Tekirova'nın turkuaz sularında gerçekleştirilecek şampiyona boyunca, 4 günde 8 ayrı parkurda yaklaşık bin 800 sporcu, dostluk, sportmenlik ve rekabet içerisinde sağlığın, güvenliğin ve niteliğin ön planda olduğu Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nda kulaç atacaklar.

2022 yılında "Turkuaz Yüzme Serisi" adıyla, Antalya, Bodrum, Göcek ve Marmaris'in birbirinden güzel turkuaz sularında seri halinde düzenlenecek olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı, 19 - 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Akdeniz'in incisi Kemer ve Kumluca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye'nin değerlerinden biri olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları, yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek özel, olimpik bir spor branşı olduğuna dair farkındalığı artırmak, bu spora olan sevgiyi aşılamak, yaş gözetmeksizin herkesi bu sporu yapması için teşvik etmek prensiplerini benimsiyor. - ANTALYA