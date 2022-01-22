Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi

Ümit Şimşek:

Yaniz ne günah isledikk bu topçu deyill topa vurmaya mecali yokk sakatlanan diye topahamledahi yapmiyoo ya eksik oynayın yedek kaleciyi sokun bundan daha verimli çıkar yazık ya bunu izleyipte alanı Dr götürün gözüne baksinnlar