Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların aldığı yenilginin ardından İtalyan basını karşılaşmayı ve Vincenzo Montella'nın durumunu mercek altına aldı.

İtalya'nın Bursa'da oynanan ilk karşılaşmadaki kadar etkili olmadığı konusunda birleşen İtalyan basını, buna rağmen alınan 3-1'lik galibiyetin önemine dikkat çekti. Montella'nın üzerindeki baskının ise bu sonuçla daha da arttığı belirtildi.

"İLK MAÇTAKİNDEN DAHA AZ İKNA EDİCİ"

Eurosport, İtalya'nın Türkiye karşısındaki performansının Bursa'da oynanan ilk maçın gerisinde kaldığını belirtti.

Haberde, "İtalya, Montella'nın sıkıntılı durumdaki Türkiye'sine karşı rövanş maçında da üstün geldi; bu kez bir hafta öncesine göre daha az ikna edici ve çok daha zorlu bir mücadele oldu" ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın ilk yarıda Scamacca ile öne geçtiği, Türkiye'nin Şimşir ile beraberliği yakaladığı hatırlatılırken, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleriyle ev sahibinin 3-1'lik galibiyete ulaştığı aktarıldı.

"ÇOK KRİTİK GALİBİYET"

GOAL ise İtalya'nın Türkiye karşısında aldığı sonucu "kritik bir galibiyet" olarak değerlendirdi. İtalya'nın 3-1'lik sonuçla Belçika'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldiğine dikkat çekilirken, çeyrek finale çıkma yolunda önemli bir avantaj elde ettiği belirtildi.

"İLK MAÇ KADAR İYİ DEĞİLDİ"

Il Post da İtalya'nın performansını ilk karşılaşmayla kıyasladı. İtalya'nın Bursa'daki 4-1'lik galibiyette çok daha agresif ve etkili oynadığı belirtilirken, Bologna'daki karşılaşmada aynı futbolun sahaya yansımadığı ifade edildi.

Haberde, "İtalya, Türkiye'yi 4-1 yendikleri ve çok daha agresif oynadıkları ilk maçtaki kadar görkemli bir futbol sergilemedi. Yine de sonuç oldukça faydalı oldu" denildi.

"BURSA'DAKİ GÖZ KAMAŞTIRICI İTALYA DEĞİLDİ"

La Gazzetta dello Sport da benzer bir değerlendirmede bulundu. İtalya'nın ilk 11'inde dokuz değişiklik yapıldığına dikkat çekilen haberde, takımın etkileyici bir oyun ortaya koymamasına rağmen sonuca ulaşmayı başardığı belirtildi.

Haberde, "Bursa'daki göz kamaştırıcı İtalya da değildi, Paris'teki kurnaz İtalya da. Ancak ilk 11'deki dokuz değişikliğe rağmen sonuç alındı" ifadelerine yer verildi.

RÖVANŞI DA İTALYA KAZANDI

Calciomercato ise İtalya'nın Türkiye'yi yedi gün içerisinde ikinci kez mağlup etmesine dikkat çekti. İlk karşılaşmadaki 4-1'lik galibiyetin ardından rövanşın da 3-1 kazanıldığı belirtilirken, Bologna'daki mücadelenin Bursa'daki maça kıyasla daha zorlu ve daha az heyecanlı geçtiği ifade edildi.

"MONTELLA'NIN BAŞI DERTTE"

İtalyan basınındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise ANSA'dan geldi. Montella'nın zaten baskı altında olduğuna dikkat çekilen haberde, İtalya karşısında alınan yeni mağlubiyetin deneyimli teknik adamı daha da zor bir duruma soktuğu belirtildi.

ANSA, "Bursa'da başlayan İtalya'nın futbolu yeniden inşa süreci devam ediyor: Bir kez daha Türkiye ile. İtalya kazanırken baskı altında olan ve Bologna'ya cezalı Arda Güler ile Yılmaz'dan yoksun, ayrıca hala Çalhanoğlu'suz gelen Montella'yı iyice zora sokuyor" değerlendirmesini yaptı.