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Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti - Son Dakika

Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti

24.12.2021 18:51
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasından sonra bileti kesilen ilk isim belli oldu. Sarı-lacivertlilerde yaz transfer sezonunun son gününde takıma katılan Alman orta saha Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Sarı-lacivertliler takıma katıldığı günden bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Alman orta saha Max Meyer'den kendisine kulüp bulmasını istedi.

KULÜP BULMASI İSTENDİ

Fanatik'in haberine göre, Pereira, her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya alıp, zaman zaman şans veriyordu. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe'deki son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer'i tribüne yolladı. Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. Üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.

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Fenerbahçe, Max Meyer, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti - Son Dakika
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