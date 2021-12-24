Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Sarı-lacivertliler takıma katıldığı günden bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Alman orta saha Max Meyer'den kendisine kulüp bulmasını istedi.

KULÜP BULMASI İSTENDİ

Fanatik'in haberine göre, Pereira, her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya alıp, zaman zaman şans veriyordu. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe'deki son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer'i tribüne yolladı. Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. Üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.