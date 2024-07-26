Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yeni Yönetimini Belirledi

Spor

Antalya'da Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni başkanı Emin Akçay, kulübün ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek, kulübün yeni yönetimini belirledi. Akçay, 13 branşta başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Akdeniz'in en büyük spor kulüplerinden biri olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yeni yönetimiyle tüm branşlarda başarılı olmayı amaçlıyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni Başkanı Emin Akçay, göreve hızlı bir başlangıç yaparak, ilk yönetim kurulu toplantısında kulübün başarı hedeflerini açıkladı. Toplantıda, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni yönetim kadrosu oluşturulurken, Genel Sekreter ve Basın Sözcülüğü görevine Mehmet Ali Birdane getirildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Hüseyin Sarı, Birkan Aslan, Mehmet Ali Ünal, Soykan Bayraktar, Deniz Tahincioğlu, Azmi Ataş, Turan Alma, Hakan Saatçioğlu, Feridun Varol, Suat Sayın, Mehmet Bora ve Ömer Bilal'den oluşturuldu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Emin Akçay, kulübe ait tesisler, antrenörler, tüm branşlardaki lisanslı sporcular ve yaz spor okulu kursiyerlerinin sayısı hakkında bilgi aldı. Kulüp Başkanı Akçay, bu buluşmanın aynı zamanda yönetimin tanışma toplantısı olduğunu belirterek, basketbol, voleybol, hentbol, ragbi, yüzme, su topu, güreş, tekvando, judo, tenis, cimnastik, okçuluk ve step aerobik şube sorumluluklarının sonraki toplantılarda belirleneceğini duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün kendilerine verdikleri sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Kulüp Başkanı Emin Akçay, "Amacımız her branşta mutlaka başarılı olup, Kepez'i sporda da marka haline getirmek" dedi. - ANTALYA