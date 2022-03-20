Kepez'de E-SPORFEST heyecanı - Son Dakika
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Kepez'de E-SPORFEST heyecanı

20.03.2022 14:12
Kepez'de E-SPORFEST heyecanı

Kepez Belediyesi'nin himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ÜniAk Antalya işbirliğiyle düzenlenen Antalya E-SPORFEST heyecanı devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ÜniAk Antalya işbirliğiyle düzenlenen Antalya E-SPORFEST heyecanı devam ediyor.

Antalya'nın ilk E-Spor Festivali, gençlerin ilgi odağı oldu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 19 Mart Cumartesi günü kapılarını açan E-Spor Festivali, heyecanla sürüyor. Kepez Belediyesi'nin himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ÜniAk Antalya işbirliğiyle düzenlenen Antalya E-SPORFEST'te, ziyaretçilere Playstation, VR, Mobile Game, Oyun Bilgisayarı, simülasyon alanları gibi çeşitli oyun deneyimleri ücretsiz sunuluyor. Antalya E-SPORFEST, özellikle üniversiteli ve liseli gençlerin yoğun ilgisini gördü. Gençler, bireysel ya da takım olarak düzenlenen oyun turnuvalarına ücretsiz olarak katılma imkanı buldu. Antalya'nın ilk E-Spor Festivali, 19-20 Mart tarihlerinde gençleri çok sevdikleri birçok oyunla buluşturdu. Kepez Belediyesi, sosyal yaşamlarını daha etkin bir şekilde sürdürebilmeleri için önümüzdeki haftalarda da Off-Road, Bisiklet Turnuvası ve Antalya BİLİMFEST etkinlikleriyle de gençleri buluşturacak. - ANTALYA

Kepez'de E-SPORFEST heyecanı
Kepez'de E-SPORFEST heyecanı
Kepez'de E-SPORFEST heyecanı
Kepez'de E-SPORFEST heyecanı

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Kepez Belediyesi, gençlik, Antalya, Espor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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