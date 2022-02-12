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Kerem Aktürkoğlu bonservis rekoru kıracak - Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu bonservis rekoru kıracak

12.02.2022 20:31

Galatasaray'a transfer planlaması, altyapı ve gözlemcilik konularında danışmanlık yapan dünyaca ünlü futbol insanı Luis Campos, sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu transferinden kasasına 25 milyon euro koyabileceğine yönelik rapor verdi. Campo raporunda, "Takımın en yetenekli ismi. Önemli bir potansiyel. Eğer eksi yönlerini artıya çevirirse 25 milyon euroya satarız." dediği öğrenildi.

Süper Lig'de dibe vuran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rekor bir bedelle takımdan ayrılabilir. Luis Campos, milli futbolcunun eksiklerini kapatması halinde sarı-kırmızılılara 25 milyon euro kazandırabileceği öğrenildi.

FRANSIZ VE ALMAN KULÜPLERİ PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre, Avrupa futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos'un sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışına transferi konusunda sorumluluk alacağı da ifade ediliyor. Son iki sezonda gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran 23 yaşındaki futbolcunun ismi özellikle Fransız ve Alman kulüpleri ile anılıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu ile 2025'e kadar sözleşme imzalamış ancak sözleşmeye serbest kalma maddesi koydurtmayı başaramamıştı. Portekizli futbol adamı yönetimle yaptığı bire bir görüşmelerin ardından başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışma teklifini kabul etmişti.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Futbol, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu bonservis rekoru kıracak - Son Dakika Spor


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