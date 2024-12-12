Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var

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Bir dönem Chelsea'de oynayan Brezilyalı futbolcu Lucas Piazon, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de ne kadar korkutucu bir etki yarattığını itiraf etti. Kerem'den çekinen yıldız futbolcu, milli futbolcu ile karşılaşmak istemediğini belirtti.

12.12.2024 15:22  Güncelleme: 15:41
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Süper Lig devi Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve inanılmaz bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde sergilediği performansla dikkatleri kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede Bruno Lage yönetimindeki takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Yıldız futbolcu, bu sezon Benfica ile tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Söz konusu 16 karşılaşmada 10 gol atıp 4 asist yapan millî futbolcu, 14 gole direkt katkı sağladı.

KEREMDEN KORKAN BİRİ VAR

Öte yandan Benfica'nın, 15 Aralık'ta Portekiz Premier Lig'de Aves SAD'a konuk olacağı maç öncesinde sürpriz bir açıklama geldi. Aves SAD forması giyen Lucas Piazon'un Kerem Aktürkoğlu korkusu dikkat çekti. Bir dönem Chelsea'de de forma giyen ve kritik maç öncesi Portekiz basınından A Bola'ya konuşan 30 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Angel Di Maria'ya ayrı bir parantez açtı.

"KEREM'İ ÇIKARMAK İSTERDİM"

İki oyuncunun önemine değinen Brezilyalı futbolcu, "En büyük tehlike Di Maria'dan geliyor. Çok formda. Türk oyuncu Aktürkoğlu ve Pavlidis'i de çok beğeniyorum. Ama iki oyuncu kadrodan çıkaracak olsaydım biri Di Maria olurdu çünkü çok yaratıcı, iyi bitiriyor, orta yapıyor ve son pası atıyor. Kerem Aktürkoğlu da hızlı ve bitiriciliği güçlü" dedi.

Kerem Aktürkoğlu\'ndan çekinen biri var

Kerem Aktürkoğlu, Lucas Piazon, Galatasaray, Portekiz, Chelsea, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Varol VARLIK:
    Ben de basın görevlisiyim fakat habercilik bu değil! Ayıp! 88 0 Yanıtla
  • Fuat Arslandok:
    Bu nasıl başlık?! Portekiz bayrağı yaktı sandım 62 0 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Abicim başlıkla haberin içeriğinin ne alakası var ??benmi anlayamadım yoksa 39 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Atacağınız başlığa attırayim 32 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Al sana Yine Gereksiz Adam Olmayan Kendini Birşey Sanan A milli takımında da iş Yok 3 23 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    düşman etdi ne demek siz kendinizi düşman etdiniz 17 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    sizin vereceğiniz başlığın da sizinde taaaaaaaaaa...... 14 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Yalan yalan 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAÇMA SAPAN BIR YAZI, AYRICA O FUTBOLCU POZION KIM 2 0 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    ironik başlık hedeflenmiş (te) … 2 0 Yanıtla
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