Kerem Aktürkoğlu\'ndan çekinen biri var

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Süper Lig devi Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve inanılmaz bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde sergilediği performansla dikkatleri kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede Bruno Lage yönetimindeki takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Yıldız futbolcu, bu sezon Benfica ile tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Söz konusu 16 karşılaşmada 10 gol atıp 4 asist yapan millî futbolcu, 14 gole direkt katkı sağladı.

KEREMDEN KORKAN BİRİ VAR

Öte yandan Benfica'nın, 15 Aralık'ta Portekiz Premier Lig'de Aves SAD'a konuk olacağı maç öncesinde sürpriz bir açıklama geldi. Aves SAD forması giyen Lucas Piazon'un Kerem Aktürkoğlu korkusu dikkat çekti. Bir dönem Chelsea'de de forma giyen ve kritik maç öncesi Portekiz basınından A Bola'ya konuşan 30 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Angel Di Maria'ya ayrı bir parantez açtı.

"KEREM'İ ÇIKARMAK İSTERDİM"

İki oyuncunun önemine değinen Brezilyalı futbolcu, "En büyük tehlike Di Maria'dan geliyor. Çok formda. Türk oyuncu Aktürkoğlu ve Pavlidis'i de çok beğeniyorum. Ama iki oyuncu kadrodan çıkaracak olsaydım biri Di Maria olurdu çünkü çok yaratıcı, iyi bitiriyor, orta yapıyor ve son pası atıyor. Kerem Aktürkoğlu da hızlı ve bitiriciliği güçlü" dedi.