Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi! - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!

26.05.2022 21:46

Galatasaray'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Fransızlar açıkladı. Ligue 1 ekibi Lyon'un milli futbolcunun transferi için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Aslan'ın bu transferden 15-20 milyon euro bandında bonservis geliri kazanması bekleniyor.

Geçen sezon işlerin yolunda gitmediği Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu futboluyla adeta mest etti. Milli futbolcu takımının tüm hücum organizasyonlarında tek aktör olarak dikkat çekerken, Avrupa devlerinin de transfer listesine ilk sıralardan girdi.

GALATASARAY 15-20 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ BEKLİYOR

Ajansspor'un Fransız basınından aktardığı habere göre, Kerem Aktürkoğlu, Ligue 1 ekibi Lyon ile prensipte anlaştı. İmzaların atılması halinde 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımında yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın Kerem'in bonservisi için 15-20 milyon euro civarı bir beklentisi bulunuyor. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

NEREDEYSE HER MAÇTA FORMA GİYDİ

Kerem Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonunda toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik bir performansa imza attı. Galatasaray'ın ligde oynadığı 38 maçın 37'sinde oynama başarısı gösteren genç futbolcu kendisi için fantastik bir sezonu geride bıraktı. Kerem Aktürkoğlu, Türkiye A Milli Takım'ında 10 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi! - Son Dakika


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