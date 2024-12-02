Kerem Yavaş: 1 Puan Çok Değerli - Son Dakika
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Spor

Kerem Yavaş: 1 Puan Çok Değerli

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Galatasaray ile alınan 1 puanın hedefler açısından değerli olduğunu belirtti.

02.12.2024 00:00
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- Kerem Yavaş: "Bu 1 puan hedeflerimiz açından çok değerli"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Galatasaray karşısında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu 1 puanın hedeflerimiz açından çok değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesinde ev sahibi takımın Galatasaray olduğu, burada 3 puan kazanmanın bizim açımızdan çok zor olduğu, son iki senin şampiyonu ve bu sene de bu hedefte ilerleyen, Avrupa'da bizi çok iyi temsil eden, çok güçlü, çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı mücadelemiz vardı. Biz sezon başında kendimize birkaç hedef koymuştuk. Bu sene ligde kalmak istiyoruz, ilk hedefimiz bu. Sorasında Süper Lig'e oyunumuzla değer katıp, merak konusu olmak istiyorduk. 14. hafta itibarıyla 23 puanla beşinciliği garantilemiş durumdayız. Bu bizim için çok değerli. Bunu sürdürmek istiyoruz. Galatasaray direkt rakibimiz değil, bunun farkındayız. Buradan Galatasaray gibi büyük takımlardan alacağımız puanların da direkt rakiplerimize karşı avantaj sağlayacağının farkındayız. Bunun için bizim için alınan 1 puan çok değerliydi. Planlarımızı kazanmak üzerine yapmıştık. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler, taktik disipline bağlı kaldılar. Çok mutluyuz. Bu 1 puanın hedeflerimiz açından çok değerli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Eyüpspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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