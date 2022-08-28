Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, trap karışık takım kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, sıralama müsabakasında 147 puanla ilk sırada yer alarak İtalya ile altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, finalde İtalya'ya 6-0 yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı müsabakada yarışan Nedim Tolga Tunçer ve Rümeysa Pelin Kaya, 134 puanla 21. sırada yer aldı.

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, yarın trap kadın ve erkek kategorilerinde yapılacak takım karşılaşmalarıyla devam edecek.