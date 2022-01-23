Kick Boks 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu'nun 14-19 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında güvenlik altına alınmış alanda yapılacak.
Sınırlı katılımcıyla gerçekleştirilecek kursa, 24 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
Kaynak: AA
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