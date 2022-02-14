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Kıdemli atletler yemekte buluştu - Son Dakika

Kıdemli atletler yemekte buluştu

14.02.2022 23:19
Kıdemli atletler yemekte buluştu

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı'ndan kıdemli atletler için düzenenlenen yemekte atletlere plaket taktim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı'ndan kıdemli atletler için düzenenlenen yemekte atletlere plaket taktim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç düzenledikleri toplantı ile Türkiye'yi atletizmin her branşında temsil etmiş ve temsil eden sporculara plaketlerini takdim etti. Fatih Çintimar ve Ahmet Kılıç tarafından düzenlenen toplantıda küçüklükten beri atletizmin her branşında Türkiye'yi temsil etmiş birçok sporcu katıldı.

Plaket takdiminin ardından sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kıdemli atletler yemekte buluştu
Kıdemli atletler yemekte buluştu

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Fatih Çintimar, Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kıdemli atletler yemekte buluştu - Son Dakika Spor


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