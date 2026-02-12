Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu

Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu
12.02.2026 21:42
Sakarya'da 9 yıl önce kilo vermek amacıyla boksa başlayan 23 yaşındaki Ece Asude Ekiz, kariyerine 7 Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Milli boksör, şimdilerde 2028 Olimpiyatları'nda ringe çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ece Asude Ekiz, boks branşındaki 9 yıllık serüveninde disiplinli çalışmasıyla dikkat çekiyor. Kilo verme amacıyla başladığı boksta birçok başarıya imza atan Ece Asude Ekiz, birçok gence örnek oldu.

20'DEN FAZLA MADALYA KAZANDI

14 yaşında eldivenleri giyen ve antrenörü Muhammet Ali Keskin yönetiminde hazırlıklarına devam eden Ekiz, bugüne kadar 20'den fazla madalya kazandı. 11 kez milli formayı giyen genç sporcu, 2019 yılında kazandığı Avrupa Şampiyonluğu kupasının ardından gözünü dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlara dikti.

Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu

'KİLO VERME HEDEFİYLE BAŞLAMIŞTIM'

Boks sporuna başlama sürecini ve hedeflerini anlatan Ece Asude Ekiz, "9 yıl önce boks sporuna kilo verme hedefiyle başlamıştım. Bugün geldiğim noktada 100'den fazla kez ringe çıktım. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttum. Bu tarif edilemez bir gurur. Şimdiki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları'na katılarak bayrağımızı orada dalgalandırmak" dedi.

Spor

Son Dakika Spor Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
