Kıragası: Slovenya'ya karşı mücadele edeceğiz - Son Dakika
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Kıragası: Slovenya'ya karşı mücadele edeceğiz

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Kıragası, Slovenya maçı için Sivas halkını stadyuma davet etti.

07.04.2025 20:47
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- Necla Güngör Kıragası: "Slovenya karşısında en iyi şekilde mücadele edeceğiz"

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası:

"Sivaslıları stadyuma bekliyoruz"

"Kadın futbolunda ciddi projeler var"

SİVAS - Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Slovenya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın grupta lider olan Slovenya'ya karşı en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Sivas halkına da mesaj verelim, yarın ki maç ülkemiz için çok kıymetli" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı gruptaki dördüncü maçında 8 Nisan 2025 Salı günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda Slovenya'yı ağırlayacak. Yarınki Slovenya maçı öncesi Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile kadrodan 2 futbolcu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Maça galibiyet için çıkacaklarını ifade eden Kıragası, "Sivas'ta olduğumuz için gururlu ve mutluyuz. Sivas ülkemiz adına önemli bir şehir. Milli takımı güzel bir şekilde kucakladıkları için teşekkür ediyoruz. Dünya sıralamasında önemi olan bir maç oynayacağız. Slovenya'da talihsiz bir şekilde yenildik. Bu takım bu oyuncularla beraber C liginden B ligine yükseldi. Yarında grupta lider olan Slovenya'ya karşı en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Sivas halkına da mesaj verelim, yarın ki maç çok kıymetli ülkemiz için. Sivas seyircilerinin karşısında kazanıp mücadele etmek istiyoruz, bizi yalnız bırakmayın" dedi.

"Kadın futbolunda ciddi projeler var"

Bir gazetecinin, "Kadın futbolu için ne gibi projeler yapılıyor" şeklindeki sorusuna Kıragası, "TFF olarak kadın futbolunun ülkemize yayılması için çok ciddi projeler yapıyoruz. 3. Ligimizde 185 tane takımımız var bu ciddi bir rakam. 1. Lig, 2. Lig ve Süper Lig'imiz de var. Bunlar hep yatırımlar devam ettirdiğimiz süreç. Küçük yaştaki kız çocuklarını futbola çekmek için UEFA ile ortak yaptığımız projemiz var. 5 ile 8 yaş arasındaki kız çocuklarını futbola çekmek için çaba sarf ediyoruz. Çok kıymetli sponsorlarımızla il il geziyoruz ve seçmeler yapıyoruz. Biz kızların futbol topuna çok güçlü vurmasını ve yarınlara daha iyi bakmasını istiyoruz" yanıtını verdi.

Ece Türkoğlu: "3 puan için sahaya çıkacağız"

Milli futbolculardan Ece Türkoğlu ise, "Slovenya'dan talihsiz bir sonuçla döndük. Bizde bunu beklemiyorduk. Sivas'ta olduğumuz için mutluyuz. Kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Zor bir maç olacak. Slovenya çok hareketli bir takım. Ben yarın için umutluyum. Gerçekten 3 puan için sahaya çıkacağız. Bizi destekleyecek taraftarları da üzmeyeceğiz" diye konuştu.

Ebru Topçu: "Sivas halkını stadyuma bekliyoruz"

Milli futbolculardan Ebru Topçu da, "Çok şanssız bir Slovenya maçı geçirdik. Yarın bizim için çok daha önemli olacak. Yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarıma da güveniyorum elimizden geleni sahaya yansıtacağız. Sivas halkını da stadyuma bekliyoruz. Onların desteğiyle daha iyi oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kıragası: Slovenya'ya karşı mücadele edeceğiz - Son Dakika

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