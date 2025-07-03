Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Lig Etkisi - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Lig Etkisi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Lig Etkisi
03.07.2025 13:49
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664. Tarihi Kırkpınar'da lig sisteminin başpehlivanlar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak başpehlivanlar, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin yağlı güreşe ve Kırkpınar'a etkilerini değerlendirdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun iki yıl önce başlattığı ve 7 etaptan oluşan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Kırkpınar'a katılacak pehlivanları da belirlediği için büyük öneme sahip.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, lig ve Kırkpınar'a etkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Seyirciler en formda ve performansı yüksek pehlivanı seyrediyor"

Kırkpınar'da 2009 ve 2010'da başpehlivan olarak altın kemer kazanan Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine, Türkiye Yağlı Güreş Ligi uygulamasının Kırkpınar'a değer kattığını söyledi.

Kırkpınar sıralamalarının Yağlı Güreş Ligi sonuçlarıyla belirlendiğini ifade eden Mehmet Yeşil Yeşil, sistemin eksikleri olsa da yavaş yavaş giderileceğine inandığını söyledi.

Ligin Kırkpınar'a güzellik kattığını ifade eden Mehmet Yeşil Yeşil, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'a gelen seyirciler en formda ve performansı yüksek pehlivanı seyrediyor. Puan sıralamasına giremeyen pehlivan arkadaşlarımız da oluyor. Bu sene Recep Kara ve Fatih Atlı gibi Kırkpınar'da altın kemer kazanmış ve performans olarak iyi olan bazı pehlivanlarımız sıralamaya giremedi. Bu düzenlemeleri federasyon tamamlayacak. Biz sistemi uygulamakla yükümlüyüz. İnşallah güzellikler olur."

"Lig güreşleri bizi zorluyor"

Başpehlivan Orhan Okulu da yağlı güreşlerde müsabaka sürelerinin kısa olmasından rahatsızlık duyduğunu, güreşte oyun yapıp rakibi yenebilmek için sürenin uzun tutulması gerektiğini belirtti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in yağlı güreşin gelişmesi için gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Orhan Okulu, "Kendisine teşekkür ediyorum, elini taşın altına koyarak ata sporumuza destek veriyor. Ama lig güreşleri bizi zorluyor. Bir hafta aranın ardından yeni bir güreş daha oluyor. Lig güreşlerinde biraz daha temkinli davranmak zorundayız çünkü hem Kırkpınar'a katılmak hem de lig şampiyonluğu için elimizden geleni yapıyoruz ama bizi zorluyor." diye konuştu.

Orhan Okulu, lig güreşlerine sakatlığı nedeniyle katılamayan başpehlivanların Kırkpınar için puan toplamakta zorlandığını dile getirdi.

Federasyonun Kırkpınar öncesi 3 lig güreşi organize ederek pehlivanlara yardımcı olduğunu ifade eden Orhan Okulu, "Bu güreşlerde puan toplayarak tekrardan avantaj sağlayabiliyor güreşçi arkadaşlarımız ama sakatlık olduğu sürece bu iş kolay değil." dedi.

"İki altın kemer almış başpehlivanlar güreşemiyor"

Başpehlivan Tanju Gemici de hem sakatlığı hem de lig puanlaması nedeniyle güreşemeyeceğini anlattı.

Yeni sisteme alışmaya çalıştıklarını anlatan Tanju Gemici, "Aynı zamanda büyük bir sakatlık yaşadım. Tam sağlığımıza kavuştuk derken ligde kendimi sıktım puan almak için yine sakatlandım. Yeni sistemle neler yapacağız hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Kaan Kaya ise yıllardır büyük emekler vererek başpehlivan olduğunu anlattı.

Lig sisteminin başpehlivanları üzdüğünü kaydeden Kaan Kaya, "Ben bütün başpehlivanların güreşmesinden yanayım. İki altın kemer almış başpehlivanlar güreşemiyor. 40 başpehlivan güreşiyor, 32'si daha önceden belirlenmiş. 8'i de en iyi puanı alan güreşçilerden oluşuyor. 30, 35 başpehlivan güreşemeyecek. İnşallah yanlış karardan dönülür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Lig Etkisi - Son Dakika

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