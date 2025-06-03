Kız Ragbi Takımı'nın Başarısı

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı kırsal Geçit Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Furkan Ateş'in kurduğu kız ragbi takımı, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Ateş, kırsalda okuyan kız öğrencilerini spora kazandırmak amacıyla şubat ayında ragbi takımı kurmaya karar verdi.

Kısa sürede takım için öğrencileri seçen Ateş, okulun yanındaki halı sahada antrenmanlara başladı.

Ateş'in kurduğu ragbi ekibi, 23-28 Mayıs'ta Çorum'daki Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı.

Geçit Ortaokulu Ragbi Takımı, 2026'daki Türkiye şampiyonasında birinciliği hedefliyor.

"Biz sadece bu işte aracıyız"

Furkan Ateş, AA muhabirine, öğrencilerinin atletik açıdan elverişli olduklarını ve ragbiyi sevdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ilk başta ragbiyi yapamayacaklarını düşündüklerini ancak oynadıktan sonra sevdiklerini anlatan Ateş, ailelerin de başarıyı gördükten sonra çocuklarına destek vermeye başladığını ifade etti.

Okulun taşımalı eğitim verdiğini ve öğrencilerin farklı kırsal mahallelerden geldiğini anlatan Ateş, antrenman sürecinin zorluklarla dolu olduğunu kaydetti.

"Ragbi köyü"

Hedeflerinin çocukların başarı duygusunu tatması olduğunu vurgulayan Ateş, şöyle devam etti:

"Haftanın son zamanlarında üç antrenmana kadar çıktık. Çocukların artık bittiği, tükendiği noktaya geldik ama emek olmadan yemek olmuyor. Sonrasında çocuklar başarabildiler. Erzurum'da bölge birincisi olduktan sonra Çorum'da da Türkiye üçüncüsü olduk. Hepsi onların eseri. Biz sadece bu işte aracıyız."

Başarıların ardından öğrencilerin arasında ragbiye ilginin arttığını aktaran Ateş, "Öğrenci ve velilerden geri dönüşler güzel oldu. Artık Geçit Ortaokulu ve Geçit köyü ragbi köyü olarak bilinir umarım." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef birincilik

Takım oyuncularından Meryem Beşaltı, takımın güzel uyum yakaladığını söyledi.

Çok çalışıp Türkiye finallerinde birinci olmayı hedeflediklerini dile getiren Meryem, "Erzurum'daki müsabakada sevinçten ağlamıştım. Kazanınca annemi aradım. O da benim gibi çok mutlu oldu." diye konuştu.

Oyuncularından Berfin İşbitiren de ilk başta bu sporun adını ve nasıl oynandığını bilmediğini ifade etti.

Sibel Beşaltı ise daha çok çalışarak milli takım formasını giymek istediğini söyledi.