Kızılyıldız: 2-1

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Mark Borsch

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında rakibi Kızılyıldız'ı sahasında konuk etti. Bordo-mavili takım, tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibi Kızılyıldız karşısında 2-1 galip geldi.

15'inci dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda top savunmaya çarptı. Kalenin karşısındaki Trezeguet'in geri dönen topa vuruşunda kaleci Borjan topu çıkardı. 16'ncı dakikada rakip sahada ilerleyen Denswil pasını sol kanattaki Trezeguet'e verdi. Pozisyon arayan Trezeguet, ceza sahasına topu gönderdi. Ceza sahası içinde uzak köşede bulunan Marek Hamsik'in sağ direğe doğru gelen topa yaptığı kafa vuruşunda pozisyon gole dönüştü: 1-0.33'üncü dakikada rakip takımın atağında sağ kanatta topu alan Bukari'nin sol köşeye doğru vuruşunda, Uğurcan uzanıp topu çıkardı. 57'ni dakikada köşe vuruşu kazanan Trabzonspor'da Hamsik, topu ceza sahası uzağındaki Trezegute'e gönderdi. Trezeguet'in vuruşunda top sol uzak köşeden dışarı çıktı. 63'üncü dakikada Trabzonspor'da Bakasetas'la girdiği pozisyon sonrası Kızılyıldız'da Kangwa ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü. 68'inci dakikada Eren Elmalı'nın başlattığı hücumda topu ceza sahası dışında alan Bakasetas, ceza sahası içine topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya olan Trezeguet'in sağ köşeye doğru sağ ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.77'nci dakikada rakip oyuncuyla girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür sahayı sedyeyle terk ederek yerini Lahtimi'ye bıraktı.89'uncu dakikada rakip takım atağında Trabzonspor ceza sahasında topla buluşan Mirkovic'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.UEFA Avrupa Ligi H grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor rakibini 2-1 mağlup etti.TRABZONSPOR GALİBİYETLE BULUŞTUAvrupa Kupaları'nda son galibiyetini 22 Ağustos 2019'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı olan AEK karşısında alan Trabzonspor, 1120 gündür süren galibiyet hasretine son verdi. Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, uzun zaman sonra galibiyetle buluştu.Grubun ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan ve kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, gruptaki ikinci maçından galip ayrılarak umut aşıladı.AVCI KARNESİNE GALİBİYET YAZDIRDI Abdullah Avcı, Trabzonspor'da göreve başladığı günden bu yana çıktığı Avrupa müsabakalarında çıktığı 7 maçta 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Kızılyıldız karşısında 2-1 galip gelen bordo-mavili takımda Avcı, bu akşamki sonuçla Avrupa karnesine galibiyet yazdırdı.AVCI KADROYU DEĞİŞTİRDİTeknik direktör Abdullah Avcı, Sırp rakibi karşısında ligin 6'ncı haftasında deplasmanda 3-2 mağlubiyet yaşadığı Adana Demirspor maçı kadrosunda değişiklik yaptı. Avcı, bu sezon performansı tartışılan Vitor Hugo'yu kulübeye çekerken yerine Denswil'i, orta sahada Enis Bardhi yerine Marek Hamsik'i sahaya sürdü. Ayak parmağında ödem oluşan Gbamin kadroda yer almazken, ilk 11'de Siopis'e şans verdi. Avcı ayrıca yeni transferlerden Umut Bozok yerine Djaniny Semedo'ya bu akşam ilk 11'de sahada yer verdi. HAMSIK GERİ DÖNDÜTrabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Kızılyıldız karşılaşmasındaki kafa golüyle 'geri dönüş' sinyalini verdi. Uzun süren sakatlıktan sonra sağlığına kavuşup yeniden takıma dönen oyuncu, yeni sezondaki ilk golünü bu akşam kaydetti.GOMEZ YENİ EVİNDE İLK KEZ SAHADATrabzonspor'un yeni golcüsü Maxi Gomez, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk maçına bu akşam çıktı. İlk 11'de sahaya çıkarak taraftarla buluşan Gomez, yeni evindeki ilk maçında 60 dakika sahada kaldı. Golle buluşamayan Gomez yerini ikinci devrede Abdülkadir Ömür'e bıraktı.TREZEGUET YÜZLERİ GÜLDÜRDÜTrabzonspor'un yeni sezondaki ses getiren transferlerinden Mahmoud Trezeguet, Kızılyıldız maçında yaptığı 1 asist ve 1 golle takımına önemli katkı sağladı. Bordo-mavili takıma katıldığı günden bu yana istediği performansı gösteremeyen oyuncu, Kızılyıldız maçında taraftarın yüzünü güldürdü. Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asisti bulunan Trezeguet, bordo mavili formayla Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü de bu akşam kaydetti.TARAFTAR BU KEZ YALNIZ BIRAKTIŞampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan ve lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da taraftarlar uzun bir sürenin ardından takımlarını yalnız bıraktı. Alınan sonuçlarla taraftarın eleştirdiği bordo-mavili takımın maçına ilgi az oldu. Resmi kayıtlara göre, kombine biletler dahil yaklaşık 33 bin bilet satılırken, kombine haricinde satılan bilet sayısı 5 binde kaldı. 40 bin kişi kapasiteli Akyazı Stadyumu'nda tribünlerde boş koltukların sayısı dikkat çekti.LAHTIMI İLK KEZ SAHADA

Trabzonspor'un yeni sezon transferlerinden Montasser Lahtimi, Trabzonspor formasıyla bu akşam ilk maçına çıktı. Faslı oyuncu, 77'nci dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girdi.

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