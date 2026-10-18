Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi zirveye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi zirveye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Büyükşehir Rallisi\'nde Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi zirveye çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi birinci oldu. Start alan 40 ekipten 29'unun tamamladığı yarışta Can Alakoç-Bilge Ayan ikinci sırayı aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Rallisi, GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda ödül töreni yapıldı.

Start alan 40 ekipten 29'unun tamamlayabildiği mücadeleyi Castrol Ford Team Türkiye'den Can Alakoç-Bilge Ayan ekibi ikinci sırada tamamladı.

Rallinin üçüncülük basamağında GP Garage My Team'den Eytan Halfon-Gürkal Menderes yer aldı.

İki çeker klasmanında ise Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi birinci olurken Uğur Kaban-Mert Kaya ekibi ikinci, Ömer Faruk Çabuk-Alperen Tetik ikilisi üçüncü oldu.

Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda Ömer Güneş-Ege Can Ünlü ikilisi birinci oldu. Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı ekibinin ikinciliğe yerleştiği yarışta Baran Demirkan-Tarık Doğançay ikilisi üçüncü oldu.

Kaynak: AA
Petrol OfisiOtomobilTürkiyeKocaeliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
Gölde yüzerken altın külçesi buldu 6 ay sonra servet onun oldu Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu
19:30
Wanda Nara, Icardi’nin formasını satışa çıkardı Fiyatı oldukça ilginç
Wanda Nara, Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 19:31:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi zirveye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei