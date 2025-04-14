Kocaelispor'dan Salon Sporlarına Adım - Son Dakika
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Kocaelispor'dan Salon Sporlarına Adım

Kocaelispor\'dan Salon Sporlarına Adım

Kocaelispor, futbolun başarısını salon sporlarına taşıyarak voleybol ve basketbolda takımlar kurdu.

14.04.2025 12:27
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KOCAELİ (İHA) – Süper Lig'e çıkmak için geri sayım yapan 1. Lig'in lideri Kocaeli spor, çok uzun yıllar sonra yüzünü salon sporlarına da çevirdi. Futbolda gelen başarının ardından Körfez ekibi, voleybol ve basketbolda da yarışmacı takımlar ve spor okulları kurdu.

Trendyol 1. Lig'in lideri olan ve Süper Lig'e çıkmak için geri sayım yapan Kocaelispor, spor okullarının 2024-2025 sezonu açılışını özel bir etkinlikle yaptı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte basketbol ve voleybol branşlarının resmen faaliyete geçtiği duyuruldu. Uzun yıllar sonra gelen Süper Lig ile eş zamanlı olarak parkeye de inen Kocaelispor'da hedefler salon sporları için de belirlendi. Kentin farklı ilçelerinden salona gelen sporcular ve aileleri, kulüp ve üniversite yöneticileriyle tanıştı. Etkinliğe; Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, Kocaelispor Salon Sporları Sorumlusu Okan Yıldırım ile kulüp yöneticileri Mert Kavşut ve Engin Arat katıldı.

Voleybol ve basketbol branşlarında takımlar ve spor okulları kuruldu

Bu sezon hem spor okulları hem de yarışmacı takımlar düzeyinde basketbol ve voleybol branşlarında sahaya inen Kocaelispor'da salon sporları koordinatörleri Sefa Çelik ve Sercan Yaman, yeni dönemin antrenman ve müsabaka planlamalarını paylaştı. Etkinlikle en çok dikkati çeken 7-12 yaş arası sporcuların müzik eşliğindeki antrenman gösterileri ve ritim performansları oldu. Kocaelispor Midi Kız Takımı'nın gösteri maçı ise eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşattı. Kocaelispor Spor Okulları'nın yeni sezonunda görev alacak kadroların da tanıtıldığı organizasyonda çocukların antrenörler Aslı Sarı, Fehmi Onur Kaya, Cihan Temiz, Şevval Kolat, Selin Kirpitçi, Nisa Yazıcı, Davut Yaşar ve Zilan Çakın'a emanet edileceği ifade edildi. Spor okullarına gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Kocaelispor yöneticileri, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Recep Durul: "Yükseliş dönemindeyiz, kupayı Kocaeli'ye getirmekte kararlıyız"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Bu ortam, çocuklarımızın özgüven kazanması ve sorumluluk duygusunu geliştirmesi açısından çok kıymetli. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü temel alarak, toksik olmayan bir yapı içinde spor yapacağız. Spor yapan biri toksik olamaz. Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'e, imkanlarını kulübümüze açan üniversite eğitim kuruluna ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaelispor'un tarihsel sürecini ise Osmanlı İmparatorluğu'na benzeten Durul, "Kuruluş, yükseliş, duraklama, çöküş… Artık yeniden yükseliş dönemindeyiz. 1966'da kurulan kulübümüzün 59. yılında Süper Lig'e dönüp kupayı Kocaeli'ye getirmekte kararlıyız" sözlerini kaydetti.

Prof. Dr. Sertbaş: "Sporun bilimle desteklenmesi performans ve karakter gelişimini artırır"

Genç sporculara yönelik üniversite desteğini vurgulayan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, üniversite ile Kocaelispor arasındaki iş birliğinin Türkiye'de örnek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sertbaş, "Sporcular sadece sahada değil, zihinsel olarak da gelişmeli. Sporun bilimle desteklenmesi hem performans hem karakter gelişimini artırır. Üniversite olarak bu sürecin bilimsel altyapısını da sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Veliler ve sporcular ne dedi?

Sporcu velilerinden Muharrem Gündüz, "Kocaelispor bizim için marka. Futbol takımından çok şehre bağlılık, tutku anlamına gelir. Amatöre düştük. Tekrar Süper Lig'e çıkıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Uzun yıllar alt liglerde olmamıza rağmen Kocaelispor'u bırakmadık, peşinden her yere gittik. Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilere verilen değerle daha da büyümesi, milli takıma ve dünyaya açılması bizim için önemli. Çocuklarımızı da bu yönde bilgilendiriyor, sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Voleybol sporcusu Bade Şenoğlu'nun babası Engin Şenoğlu, "Biz doğuştan İzmitliyiz, doğuştan Kocaelisporluyuz. Futbol, voleybol, branş hiç önemli değil" dedi.

Ezgi Gizdem'in annesi Özlem Uyguralp Gizdem, "Eylül ayından beri Kocaelispor voleybol takımında antrenmanlarına devam ediyor. Kocaelispor Kulübü'nün ve bu şehrin bir parçası olmaktan çok gururlu ve çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Sporcu velisi Halil Temelli de, "Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü çocuğumu seyretmeye geldim. Kocaelispor'a adım attı. Çok mutluyum. Kocaelispor'u çok seviyoruz" sözlerini kaydetti.

Takım kaptanı Erva Su: "İyi ki bu takımdayım"

Voleybol sporcusu Erva Su Karakoyun ise, "Kocaelispor'da kaptanım. Uzun zamandır da burada sporcuyum. İlk maçımıza çıktık ve 2-0 yendik. Çok mutluyum. Soyunma odasında neşemizi, duygularımızı, her şeyimizi paylaşıyoruz. Hocalarımız en büyük destekçimiz. Kocaelispor'u çok seviyorum. İyi ki bu takımdayım" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Salon Sporlarına Adım - Son Dakika

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