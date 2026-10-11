Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık - Son Dakika
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Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık

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Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş\'ta sakatlık
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Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk eden Beşiktaş'a Çek futbolcu Vaclav Cerny'den kötü haber geldi.

CERNY OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlıların Çek hücum oyuncusu Vaclav Cerny, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi.

İLHAN FAKILI OYUNA GİRDİ

Saha kenarında yapılan ilk kontrollerinin ardından oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun yerine 39. dakikada İlhan Fakılı oyuna dahil oldu. Cerny’nin sakatlık durumu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı tıbbi tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

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