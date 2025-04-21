Kocaelispor Lider Bitirecek

Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir: Çok şükür ligi lider bitirmemiz de garanti
- Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmesinin ardından İzmit Kent Meydanı'nda binlerce taraftarla kutlama gerçekleştirdi. Kutlama sonrası Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok şükür ligi lider bitirmemiz de garanti. Biz sadece kalan 3 maçımızı bize yakışır bir şekilde oynamaya çalışacağız; o şekilde bitireceğiz. Bitirdikten sonra da inşallah yeni sezonun hazırlıklarını hep beraber başlayacağız. Tek kelimeyle muhteşem ötesi yok" dedi.
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20.00 Alanyaspor - Samsunspor
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13.00 Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
16.30 Takım, Konya'ya gidecek.
17.30 Kafilenin kente varışı.
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BEŞİKTAŞ
- Siyah Beyazlı takım günü izinli geçirecek
KONYASPOR
18.00 Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesi teknik direktörü Recep Uçar ve bir futbolcu basın mensuplarına konuşacak.
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20.00 Iğdır FK - Sakaryaspor
BASKETBOL
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19.00 Türk Telekom - Tofaş
ATLETİZM
13.00 'Çocuk Atletizmi' projesinin basın lansmanı gerçekleştirilecek.
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