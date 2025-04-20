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Kocaelispor Süper Lig'de!

Kocaelispor Süper Lig\'de!

Başkan Durul, Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselişini duygu dolu sözlerle kutladı ve sabır istedi.

20.04.2025 16:47
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, "Dün Bolu yenmeseydi, bugün olurduk. Yarım gün fark etti" dedi. Taraftara da seslenen Durul, "Sabırlı olun. Süper Lig'de Kocaelispor'a yakışır kaliteli ve ruhumuzu taşıyan kadro kuracağız fakat hepsi yıldız oyuncu olmayacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un konuk olduğu Esenler Erokspor maçı öncesinde Kocaekispor Başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonluğun ilk dakikalarını evinde ağlayarak geçirdiğini belirten Başkan Durul, gelecek sezonla ilgili de konuştu. Durul, "Tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. 16 yıldır özlemle beklediğimiz bir şampiyonluk. Öncelikle bundan son derece mutluyuz. Taraftarımız şu anda çılgınlar gibi seviniyor, tadını çıkarıyor. Bu akşam da devam edeceğiz. Bu, işin eğlenceli tarafı ama bu sürece nasıl geldik? Ligin başında şampiyon takım kuracağımızı ve şampiyon olacağımızı söyledik, o kupayı buraya getireceğimizi söyledik. İyi kadro kurduk. Süreç güzel devam etti. Yarı yolda kan değişikliği oldu ve daha güçlü hale geldik ve şampiyonluğu getirdik. Şükürler olsun Süper Lig'deyiz" dedi.

"Süper Lig'e kaliteli kadro kuracağız. Ama hepsi yıldız olmayacak"

Süper Lig'de asansör takım olmayacaklarını, bu endişeyi taşıyanların kendilerine güvenmesini ve sabır göstermesini isteyen kulüp Durul, "Süper Lig'de asansör olmak gibi endişe taşıyanlar olabilir. Sezon başında da süreç görülmeden bana veya arkadaşlarıma eleştiriler olmuştu. O gün dediklerimiz bugün gerçekleşti. O gün önyargılı yaklaşanlar, bugün teşekkür ediyor. Bence acele etmeye gerek yok. Taraftarımız sabırlı olsun. Süper Lig için gerekli çalışmayı yapacağız. Birkaç gün eğlenip kolları sıvayacağız. Süper Lig'in iklimine uygun rekabetçi ve mücadeleci aynı zamanda güçlü kadro oluşturacağız. Bu kaliteli kadronun hepsi yıldız oyuncu olmayacak; koşan, basan, mücadele eden, Kocaelispor ruhuyla oynayan iyi bir takım oluşturacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Boluspor yenmeseydi bugün şampiyon olacaktık. Yarım gün fark etti"

Boluspor galibiyetini bekleyip, beklemediklerinin sorulması üzerine Recep Durul, "Diğer maçların skorlarını tahmin etmek mümkün değil tabii ki. Bir öngörümüz vardı. İhtimal dahilinde Boluspor yendi ve şampiyon olduk. Yenmeseydi ne olacaktı? Bugün burada alacağımız bir galibiyetle şampiyon olacaktık. Belki yarım gün fark etti. Süper Lig'deyiz. Şu an eleştiri yapacak, yargıda bulunacak, panik yapacak durum söz konusu değil. Süper Lig'de de herkes görecek ki Kocaelispor'a yakışır kadro kuracağız" diye cevap verdi.

"Belki yarım saat ağladım, sonra eşimle paylaştım"

Boluspor - Fatih Karagümrük maçın bitiminin ardından şampiyonluk anında ne yaptığını ve sevincini ilk kiminle paylaştığını da açıklayan Başkan Durul, "Boluspor - Fatih Karagümrük maçını evde seyrettim. Boluspor gol attıktan sonra müthiş bir sevinç oldu. 'İnşallah böyle biter' dedim. Son 20 dakika geçmek bilmedi. 90 dakika bitti, 7 dakika uzatma oldu. O da bitmedi. 2 dakika daha uzadı. En son düdük çaldığında belki yarım saat ağladım, kendimi tutamadım. Telefonlara bakamadım. Ağladım, ağladım, ağladım... Kendime geldiğimde mutluluğumu eşimle paylaştım. Çok güzel duyguydu. Bütün sezonun üzerimdeki enerjisi boşalmış oldu. Sorumluluğumuzu yerine getirdik. Şehirde herkes mutlu. Bundan daha güzel bir keyif yok. 16 yıl sonra gelen bu mutluluk bizi daha canlı tutacaktır. Bundan sonraki süreçte de mutluluğumuzu kat kat artıracaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'de! - Son Dakika

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