Kocaelispor Süper Lig'e Ulaşma Yolunda - Son Dakika
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Kocaelispor Süper Lig'e Ulaşma Yolunda

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İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un Süper Lig hedefini anımsatırken, kritik Erokspor maçına odaklandıklarını belirtti.

17.04.2025 17:18
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- İsmet Taşdemir: "Kutlamaları hayal edemiyorum"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:

"En üzüldüğüm maç Bandırma beraberliğiydi"

Ahmet Oğuz: "Sezon başında verdiğimiz sözleri tutmaya sadece yüzde 1 kaldı"

Kocaelispor'un tecrübeli futbolcusu Ahmet Oğuz:

"Ben Avrupa'ya gidemedim ama Kocaeli'yi inşallah Avrupa'ya taşırız"

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek olan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir yaptığı açıklamada, "Herkesin şampiyonluk ve play-off mücadelesi verdiği zamanda, son 4 haftaya avantajlı girmek gerçekten çok önemli. Kutlamaları hayal edemiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek olan Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Özellikle ligin şu zamanında herkesin şampiyonluk ve play-off mücadelesi verdiği zamanda, son 4 haftaya avantajlı girmek gerçekten çok önemli. Bunu da oyuncu kardeşlerim çok iyi bir şekilde başardılar. Zorlandığımız dönemler oldu ama üstesinden çok iyi bir şekilde geldiler. Dolayısıyla son 4 haftaya bu şekilde girmek önemli ama bitmiyor. İnşallah bu hafta işimizi resmileştirip bundan sonraki kalan maçlarda resmi bir şekilde Süper Lig'i hak etmiş ve kazanmış bir takım olarak son 3 haftayı öyle devam ettirebiliriz" dedi.

"Bandırma maçı üzdü"

Sezonun bir bölümünde 5 hafta üst üste berabere kaldıklarını ama şampiyonluk için önemli beraberlikler de olduğunu söyleyen Taşdemir, "İşin içinde hep son oynadık. Son oynadığımız için de puan farkını berabere kaldıkça artırdık. Dolayısıyla bazı beraberlikler vardır önemlidir. Bence o önemlileri yaşadık. Sadece onların içerisinde özellikle son Bandırma maçı beni çok üzdü ama onların dışındaki beraberliklerin birçoğu bence normaldi. Eksiklerimiz vardı, eksik kalmıştık ama son dönemde kaldığımız beraberliklere baktığımızda tek üzüldüğüm Bandırma beraberliğiydi. O da olmasaydı bugün resmi olarak zaten kutlamalara başlamıştık" diye konuştu.

"Altyapıdan oyuncu çıkarmayı çok isterim"

Altyapı için 6-7 kişilik bir oyuncu havuzu olduğunu ve oyuncuların hepsini hakim olduklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Bizimle antrenmanlara çıkıyorlar, çıkmaya da devam edecekler. Kalan maçlarda ne olur, ne biter bilmiyorum ama inşallah resmileştirdikten sonra farklı bir opsiyonda görebiliriz. Kaldı ki kupada da oynattık. Ligde de doğru zaman geldiğinde oynatabiliriz. Bu oyuncular bizim oyuncularımız geleceğimiz. Umut ediyorum ki, inşallah onların da içinde A takıma geldiğinde alıp formayı götürebilecek kapasitede oyuncu olsun, o zaman benden mutlusu olamaz. Çünkü altyapıdan oyuncu çıkartmayı çok isterim. A takım bünyesine kazandırmak ve A takımda direkt oynayacak potansiyele gelmesini çok isterim. İnşallah onlar da o özveri çalışmayı gösterirler" şeklinde konuştu.

"Kutlamaları hayal edemiyorum"

16 yıl sonra Süper Lig hayaline kavuşacak olan Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarının derecesini hayal bile edemediğini ve duyduğu heyecanı dile getiren İsmet Taşdemir, "Kutlamaları hayal edemiyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum çünkü çok ateşli ve çok fanatik, inanılmaz derecede camialarına bağlı bir taraftar grubu var ve hayran oluyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Oğuz: "Verdiğimiz sözleri tutmaya sadece yüzde 1 kaldı"

Verdikleri sözleri tutmak için çok az kaldığını vurgulayan Kocaelispor'un deneyimli sağ beki Ahmet Oğuz ise, "Sezon başında verdiğimiz sözleri tutmaya sadece yüzde 1 kaldı. Önümüzde kritik bir Erokspor maçı var. 3 puan almak isteriz ama alacağımız 1 puan ile şampiyonluğu garantilemiş oluyoruz. Fakat biz lider bitirmek istiyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacak. Erok, değişik bir sistemle, 3'lü sistemle oynuyor. Onlar da play-off kovaladıkları için zorluk derecesi yüksek ama biz bildiğimiz gibi oynayacağız" açıklamasında bulundu.

"Düşüş döneminde aldığımız puanlar bizi şampiyonluğa götürdü"

Düşüş yaşadıkları dönemlerin olduğunu ifade eden Oğuz, "Düşüş yaşadığımız dönemler oldu ama oradan en kötü 1 puan alarak her zaman rakiplerimizle farkı koruduk bazen berabere kaldığımız dönemlerde farklı açtık. Tabii her maçı kazanmak isteriz ama bu ligde aldığın her puan önemli. Düşüş döneminde aldığımız puanlar bizi şampiyonluğa götürdü" diye konuştu.

"Kocaelispor'un yeri her zaman Süper Lig'dir"

Kocaelispor'un yerinin Süper Lig olduğunun da altını çizen tecrübeli oyuncu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Futbol bu. Ne getirir, ne götürür bilinmez ama Kocaelispor'un yeri her zaman Süper Lig'dir. Biz de oralarda oynayarak tecrübe kazandık. Bu tecrübemizi bir alt lige aktararak, takımımızı üst lige aktarmaya çalıştık. Takım arkadaşlarımız her zaman çok yardımcı oldu. 'İyi günde, kötü günde' derler ya, biz o kötü günleri geride bıraktık. Hep iyi günleri düşündük. İnşallah 16 yıl sonra takımımızı lige çıkaracağız. Şartlar ne olur bilemem ama bu camianın önünde oynamak her zaman mutluluk verir."

"Ben Avrupa'ya gidemedim ama Kocaeli'yi inşallah Avrupa'ya taşırız"

Kocaelispor'u Avrupa'ya taşıma temennileri olduğunu da söyleyen Ahmet Oğuz, "Defans oyuncusu olarak önde yaptığınız ekstra bir iş size yazar. Ben de gerçekten çok istiyorum ön tarafta daha çok iş yapmayı ama ama pozisyonlar o kadar hızlı akıyor ki, oraya gitmeniz zorlaşıyor. Zaten bir pozisyon önce topu kazanmak için mücadele ediyorsunuz, topu öne aktardığınız zaman sizin de öne gitmeniz gerçekten zorlaşıyor. Bunu başarırsanız zaten Avrupa'da oluyorsunuz. Ben Avrupa'ya gidemedim ama Kocaeli'yi inşallah Avrupa'ya taşırız" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'e Ulaşma Yolunda - Son Dakika

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