Kocaelispor'un Hedefi Amed Galibiyeti - Son Dakika
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Kocaelispor'un Hedefi Amed Galibiyeti

Batuhan Şen, Amed maçında galip gelerek sezon hedeflerine yaklaşmak istediklerini belirtti.

06.02.2025 20:08
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- Batuhan Şen: "Amed'i yenebilecek kalitedeyiz"

KOCAELİ - Trenyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yeni file bekçisi Batuhan Şen, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Amed maçı zor olacak ama üstesinde gelebilecek kalitede oyuncularımız var. Kazanıp sezon sonu hedefimize yaklaşmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'da Batuhan Şen ve Onur Öztonga, basın mensuplarına konuştu. Kocaelisporlu futbolcular yaptıkları açıklamalarda, Amed Sportif Faaliyetler'i yenmek için cumartesi akşamı taraftarları maça davet etti.

"Kalitemizle Amed'i yenebiliriz"

Kocaelispor'un yeni file bekçisi Batuhan Şen, Kocaeli'de olduğu için gurur duyduğunu söyleyerek, "Kupada ilk maçıma çıktım. Gerçekten çok heyecanlı ve inanılmaz mutluydum. Kocaelispor'da olmak ayrıcalıklı bir durum. İnşallah camiaya layık olabilirim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Şu anda hedefimizin farkındayız. Önümüzde de Amed maçı var. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Zor bir rakip ancak bizde güçlü bir takımız. Üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaleci Batuhan Şen yaşadığı sakatlık hakkında, "Çok ciddi bir durum yok. Sivasspor maçının sonunda bir pozisyonda ufak bir ağrı hissettim. En yakın zamanda takımla birlikte olacağım" ifadelerini kullandı.

"Kupa maçları bizim için iyi oluyor"

Körfez ekibinin defans oyuncusu Onur Öztonga ise, "Kupa maçları az süre alan oyuncular için iyi oluyor. Kendimizi görme ve değerlendirme fırsatı buluyoruz. Amed karşısında taraftarımızla birlikte galibiyeti alacağımızı düşünüyoruz. Mutlak galibiyet hedefindeyiz. konsantrasyonumuzu cumartesi akşamı sahada göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'un Hedefi Amed Galibiyeti - Son Dakika

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