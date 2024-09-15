Kocaelispor'un Kayıp Maçı - Son Dakika
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Kocaelispor'un Kayıp Maçı

Kocaelispor, Manisa FK'ya 2-1 yenildi; Teknik Direktör Sağlam, ikinci yarıdan memnun değil.

15.09.2024 23:47
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "İkinci yarı golden sonraki bölümü iyi oynayamadık ve kötü bir sonuç aldık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, maçın hemen başında kırmızı kart nedeniyle bir kişi eksik kaldıklarını ifade etti.

Rakip takımdan bir oyuncunun da kırmızı kart görmesiyle sonrasındaki bölümün istedikleri gibi gittiğini anlatan Sağlam, "Penaltı, sonrasında gol, yakaladığımız pozisyonlar, ilk yarıyı istediğimiz gibi tamamladık diyebiliriz. İkinci yarının başlangıcı da aslında istediğimiz gibi kontrollü gitti. İkinci golü bulabileceğimiz bir atakta gereksiz şekilde pası vermeyip de topu kaptırıp ondan sonra o dönen topun gol olması... Açık konuşmak gerekiyor dengemiz bozuldu." diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerine rağmen maçın gidişatının kendileri için iyi olmadığını kaydeden Sağlam, "Bir penaltı sonrasında yine öyle tırmaladık, çabaladık. İkinci yarı golden sonraki bölümü iyi oynayamadık ve kötü bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş da kulübün yaşadığı bütün zorluklara rağmen bir hikaye oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çavuş, şampiyonluk hedefi olan bir takımla mücadele edeceklerinin bilincinde olduklarını ifade ederek, "Aslında maça başlarken de oyun organizasyonu içerisinde olmayı çok hedeflemiştim fakat içeride çok genç bir oyuncu grubu var. Atmosferin etkisiyle istediğimiz gibi dominant bir şekilde başlayamadık. Fakat sonrasında çok çabuk oyuna dahil oldular." diye konuştu.

Amaçlarının genç oyuncu grubuyla zorlu atmosferlerden etkilenmeden iyi bir mücadele ortaya koymak olduğunu anlatan Çavuş, şunları kaydetti:

"İkinci devre bunu çok iyi yaptık. Özellikle ilk devre yapamadığımız üçüncü bölgedeki aksiyonlar çok güçlendi. Deplasmanda bu rakibe karşı galip gelmek çok değerli, fakat bunun değer bulabilmesi için bundan sonraki maçlar çok önemli. Biz de aynı konsantre ve aynı ciddiyetle buna hazırlanmaya devam edeceğiz. Umarım oyuncularımla güzel bir hikaye yazarız."

Kaynak: AA

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