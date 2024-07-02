Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sağlam, iyi bir kadro oluşturduklarını ve taraftarlara keyifli bir futbol izleteceklerini belirtti. Kulübün ekonomisini düşünerek transfer politikalarını belirlediklerini ifade eden Sağlam, Süper Lig hedefine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi.

02.07.2024 21:17
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı futbolcular Körfez Brunga Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma ve esneme hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı, top kapma, pas çalışmalarıyla devam etti.

İdmana izinli olan Ramil Sheidaev, Pedrinho ve Aaron Appindangoye katılmadı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, yeni sezon için iyi bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Sağlam, geçen sezondan çok daha yetenekli ve kariyerli oyuncuların kadroda olduğunu belirterek, "Taraftarımızın özlediği Kocaelispor'u inşallah onlara hazırlayacağız. Ligin ilk haftasından itibaren onlara keyifli bir futbol izleteceğiz." ifadesini kullandı.

İstenilen oyuncuyu, istenilen fiyata alabilecekleri bir bütçeleri bulunmadığını aktaran Sağlam, "Kulübün ekonomisini ve geleceğini düşünmek zorundayız. Süper Lig hedefi doğrultusunda bize kim katkı sağlayacaksa o burada olacak. Onun dışında bir oyuncuyu burada gereksiz yere tutmak istemiyorum." diye konuştu.

Sağlam, 6 yabancı haklarını kullandıklarını ve kaleci transferi düşünmediklerini ifade etti.

Kocaelispor'un yeni transferi sağ bek Ahmet Oğuz da Kocaelispor camiasına katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Oğuz, yeşil-siyahlıların Süper Lig özlemini dindirmek istediklerini vurgulayarak, "Kocaelispor, taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buralara yakışmayan bir takım. Süper Lig'i hak eden bir takım. Bu doğrultuda inşallah hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, Ertuğrul Sağlam'la telefonda görüştükten sonra Kocaelispor'a gelmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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