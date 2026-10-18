Koçak, Iğdır FK'nın Boluspor'u 1-0 yendiği maçı önemli galibiyet olarak niteledi - Son Dakika
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Koçak, Iğdır FK'nın Boluspor'u 1-0 yendiği maçı önemli galibiyet olarak niteledi

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Koçak, Iğdır FK\'nın Boluspor\'u 1-0 yendiği maçı önemli galibiyet olarak niteledi
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, Ankara'da Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Kenan Koçak, takımıyla gurur duyduğunu belirterek bu tür maçları kazanmanın önemli olduğunu söyledi ve haftaya Bandırmaspor maçına odaklanacaklarını açıkladı.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, bu tür maçları kazanmanın önemine değinerek, "Artık dinleneceğiz ve haftaya Bandırmaspor maçına odaklanacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, Ankara'da karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Biz hayalci insanlar değiliz, realist insanlarız. Neyin, nereden olduğunu analizini yapan insanlarız. Bu maçında analizini yapacağız ama ben takımımla gurur duyuyorum. 3 puanı hanesine yazdırmasından dolayı oyuncularımı da ayrıca bir tebrik ediyorum. Önemli olan bu tür maçları kazanmak. Artık dinleneceğiz ve haftaya Bandırmaspor maçına odaklanacağız. Önemli olan galip gelmekti, bunu başardık. Ama şunu da söyleyeyim; kimse merak etmesin, gelişimimiz için ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına koyacağız ve analizlerimizi yapıp gelişimimiz için adımlar atıp önümüze bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kenan KoçakTrendyolBolusporAnkaraFutbolIğdırSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Iğdıra süperliğ yakışır 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Koçak, Iğdır FK'nın Boluspor'u 1-0 yendiği maçı önemli galibiyet olarak niteledi - Son Dakika
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