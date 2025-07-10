Koçarlı Gençlik Merkezi Açıldı

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Aydın Valiliği Koçarlı ilçesinde yapılan Gençlik Merkezi'nin kapılarını açtığını duyurdu.

Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş yelpazesi ile Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen gençlik merkezleri, Aydın'ın dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Germencik ilçesinde de yapımı tamamlanan gençlik merkezi yatırımında da sona gelinirken, Aydın Valiliği yaptığı paylaşımla merkezin kapılarını açtığını duyurdu. Valilik tarafından "Gelecek Koçarlı'da Yükseliyor" başlığıyla yapılan paylaşımda "Koçarlı'da hizmete açılan Gençlik Merkezi, gençlerimizin yalnızca zaman geçireceği değil, düşüneceği, üreteceği ve gelişeceği bir yaşam alanı olarak kapılarını açtı. Kapalı yüzme havuzu kısa süre içinde tamamlanıyor. Tenis kortu, dört mevsim kullanıma uygun hale getirildi. Her biri, gençlerimizin sporla, sanatla ve eğitimle buluştuğu, hayallerine yön verdiği yatırımlar. Geleceğe yapılan en kıymetli yatırım, gençliğe yapılandır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN