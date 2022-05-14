Kocasinan'ın özel sporcusuna otizm engel olmadı - Son Dakika
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Kocasinan'ın özel sporcusuna otizm engel olmadı

14.05.2022 00:57
Kocasinan'ın özel sporcusuna otizm engel olmadı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcusu Rıza Kayhan, ilk defa katıldığı masa tenisi otizm kategorisinde il şampiyonu oldu.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcusu Rıza Kayhan, ilk defa katıldığı masa tenisi otizm kategorisinde il şampiyonu oldu. Başarısını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a armağan eden Rıza Kayhan, hedefinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Rıza Kayhan'ı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar ise özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirterek, Kocasinan sporcusunun buna büyük bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Burada otizmli kardeşimizin başarısına şahitlik ettik. Dünya üçüncüsü olan ve Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım Antrenörümüz Uğur Arı Koordinatörlüğünde Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Masa tenisi antrenörlerin de destekleriyle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Bunlardan biri olan Rıza Kayhan kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Demek ki hiçbir şey engel değil. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu masa tenisi il şampiyonasında Kocasinan Spor Kulübü özel sporcusu Rıza Kayhan, otizm kategorisinde il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ

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Kocasinan, Türkiye, Kayhan, Otizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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