Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı - Son Dakika
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Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı

17.05.2022 12:13
Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı

Kocasinan Belediyesi tarafından sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla liseler arası düzenlenen 'Spor Festivali'nde voleybol ve futbol alanında final heyecanı yaşanıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla liseler arası düzenlenen 'Spor Festivali'nde voleybol ve futbol alanında final heyecanı yaşanıyor. Takımlara başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye'nin geleceği gençlerdir. Amacımız, sporun çatısı altında birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve sporcu nesiller yetiştirmektir. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Spor Festivali'nde voleybol ile futbol alanında final heyecanı yaşanıyor. Kocasinan'daki liseler arası dart, masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol olmak üzere toplam 5 farklı branşta 92 takım ile 690 öğrencinin katıldığı Spor Festivali'nde heyecan gittikçe yükseliyor. Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda dereceye giren takımlara ve öğrencilere kupa ve çeşitli ödüller verilecek. - KAYSERİ

Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı
Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı
Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı
Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı
Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı
Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan'ın Spor Festivali'nde final heyecanı - Son Dakika


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