UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Celje, Rapid Wien, Djurgarden, Jagiellonia, Chelsea, Fiorentina, Real Betis ve Legia Varşova çeyrek finale çıktı.
Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. 10 ve 17 Nisan'da oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Real Betis - Jagiellonia
Celje - Fiorentina
Chelsea - Legia Varşova
Djurgarden -Rapid Wien - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Konferans Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi - Son Dakika
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