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Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi

20.01.2022 22:18

- Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık için Konya'da Mevlid-i Şerif ve anma programı gerçekleştirildi.

- Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi

KONYA - Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık için Konya'da Mevlid-i Şerif ve anma programı gerçekleştirildi.

Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Ahmet Çalık'ın ailesi, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konyasporlu yöneticiler ile futbolcular, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, taraftar ve vatandaşlar katıldı.

Video klip ile başlayan programda Ahmet Çalık'ın amcası Nafız Çalık, Ahmet Çalık'ın sporcu arkadaşlarına, taraftarlara ve Konya halkına göstermiş oldukları teveccühten dolayı aile adına teşekkür ederek, "Ahmet için söylenecek her şey söylenmiştir. Dünyadaki insanlar onun şahitleridir. Onlar bu dünyada şahitlik yaptılar. Allah da onların şahitliği yüzü suyu hürmetine onu layık olduğu makama inşallah koyacaktır. Özellikle kulüp başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza bize göstermiş oldukları manevi yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi
Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi
Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi
Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi

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Konyaspor, mevlana, Milli, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konya'da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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