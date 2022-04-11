Konyaaltı'ndan taraftara davet - Son Dakika
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Konyaaltı'ndan taraftara davet

11.04.2022 15:07
Konyaaltı'ndan taraftara davet

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda berabere kaldığı İzmir Büyükşehir Belediye GSK'yı evinde ağırlayacak.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda berabere kaldığı İzmir Büyükşehir Belediye GSK'yı evinde ağırlayacak.

Hem lig hem de kupa olmak üzere iki kulvarda da Antalya'yı en iyi şekilde temsil eden Konyaaltı Belediyespor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK ile mücadele ediyor. Eşleşmenin İzmir'de oynanan ilk ayağında sahadan 28-28 beraberlikle ayrılan iki takım, 12 Nisan Salı günü Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da rövanş için karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de henüz ikinci sezonunu geçirmesine rağmen Avrupa hedefini sürdüren Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirmek istiyor.

"Başkan Esen'den taraftara çağrı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi veren Mavi Kelebekler'in kupayı Antalya'ya getireceğine inandığını söyledi. Esen, "Takımımız hem lig hem de kupada Antalyamızı en iyi şekilde temsil ediyor. Çeyrek final rövanş mücadelesinde bütün hemşehrilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'ndan taraftara davet
Konyaaltı'ndan taraftara davet
Konyaaltı'ndan taraftara davet

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Türkiye Kupası, Konyaaltı, Antalya, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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