Konyaspor, Almere City'yi 3-2 mağlup etti

Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Almere City'yi 3-2 mağlup etti.

Sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Süper Lig ekiplerinden Konyaspor; Hollanda ekibi Almere City ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip karşılaşmaya; Slowik, Calusic, Damjanovic, Yasir, Ufuk, Oğulcan, Moreno, Baoteng, Rak, Yusuf ve Emrehan 11'i ile çıkarken, Almere City ise; Wendlinger, Floranus, Barbet, Jacobs, Zagaritis, Carbonell, Resink, Ritmeester, Guillaume, Mattoir ve Robinet 11'i ile maça başladı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Konyaspor'un gollerini Moreno, Adil Demirbağ ve Sambou kaydederken; Hollanda ekibinin gollerini ise Dors ve Hansen attı. - KAYSERİ