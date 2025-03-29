Konyaspor'da Küme Düşme Tedirginliği Gitti - Son Dakika
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Konyaspor'da Küme Düşme Tedirginliği Gitti

Konyaspor\'da Küme Düşme Tedirginliği Gitti

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Gaziantep FK galibiyetiyle küme düşme kaygısını aştıklarını belirtti.

29.03.2025 11:43
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Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Gaziantep FK maçında alınan galibiyetin ardından taraftarlardaki küme düşme tedirginliğini giderdiklerini ifade ederek, "Kenetlenme bize önümüzdeki maçlar için atmosfer sağladı. Artık çok şükür o tedirginlik üstümüzden kalktı" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 34 puan topladı. Söz konusu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Geçen sezon son maçta küme düşmekten kurtulan Konya ekibi, evinde oynadığı son 3 maçta; Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Üst üste evinde maçlar kazanan Konyaspor, küme hattıyla arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

"Çok şükür bayrama 3 puan ile giriyoruz"

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bulut, Gaziantep FK maçı Beşiktaş maçındaki alınan galibiyetten sonra çok önemli olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş maçının galibiyetinin anlamlı olabilmesi için bu maçı almamız gerekiyordu. Ona göre hazırlandık. Takım olarak belki de bu durumun stresi vardı. Maça baktığımızda da kontrollü bir oyun, ne yaptığını bilen bir takım, taraftarın desteğini arkasına alarak bulduğumuz pozisyonlar vardı. İlk yarı ve ikinci yarı bu pozisyonları belki değerlendiremedik ama attığımız bir golle de galip gelmeyi bildik. Baktığımız zaman 2-3 gol de atabilirdik ama çok şükür bayrama 3 puan ile giriyoruz. Aldığımız bu galibiyetle de alt sıralardan uzaklaşmış ve üst sıralara doğru çıkıyoruz. Bu galibiyet bütün camiaya, taraftarımıza hediye olsun" şeklinde konuştu.

"Artık çok şükür o tedirginlik üstümüzden kalktı"

Taraftarlarda ve kendilerinde geçen seneden gelen bir küme düşme kaygısının olduğunu ifade eden Bulut, "Küme düşme kaygısı geçen seneden gelen bir travma, bu bizim için son anda kaldığımız maç oldu. Biz aslında o duruma bir daha düşmemek için planlamamızı yaptık, kadro oluşumunu ona göre yaptık. Şanssız maçlar oynadık. Buna hakem hataları diyebiliriz, son dakika yediğimiz goller diyebiliriz, bazen oynayamadığımız oyunlar diyebiliriz. Ama bunun sonucunda bugünlere geldik. Taraftarda olan tedirginlik, yönetim olarak bizlerde de vardı. Biz hep sakin kalmayı ve rahat olmayı kendi içimizde hallettik. Çünkü yöneticiyiz, bu işin başında olan bizleriz. Bu anlamda da camiayı rahatlatmak için görev bize düşüyor. Taraftarlardaki küme düşme tedirginliğini bu maçla gidermiş oluyoruz. Çünkü Beşiktaş maçı bunun için bir eşikti, 9 kişiyle kazanılan bir maç, güzel bir oyun vardı. Kenetlenme bize önümüzdeki maçlar için atmosfer sağladı. Artık çok şükür o tedirginlik üstümüzden kalktı" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor'da Küme Düşme Tedirginliği Gitti - Son Dakika

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