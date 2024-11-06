UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Danimarka temsilcisi Kopenhag, son çalışmasını yaptı.
Kopenhag'ın tesislerinde teknik direktör Jacob Neestrup yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.
Kopenhag ile RAMS Başakşehir müsabakası yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Kopenhag, Başakşehir Öncesi Son Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?